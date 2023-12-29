Истребители НАТО в этом году более 300 раз перехватывали российские самолеты

В 2023 году военно-воздушные силы НАТО в Европе более 300 раз поднимались в воздух для перехвата российских военных самолетов, которые приближались к воздушному пространству Альянса, причем большинство перехватов происходило над Балтийским морем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в пресс-службе Альянса.

НАТО имеет постоянные миссии по патрулированию воздушного пространства, которые требуют от самолетов подниматься в воздух при наличии признаков приближения российских военных самолетов к воздушному пространству Альянса непредсказуемым образом.

На восточном фланге НАТО российские военные самолеты уже давно не передают транспондерный код, указывающий на их местонахождение и высоту, не подают план полета и не общаются с диспетчерами воздушного движения. Подавляющее большинство воздушных контактов между самолетами НАТО и российскими самолетами были безопасными и профессиональными.

Нарушения воздушного пространства НАТО российскими военными самолетами оставались редкими и в целом непродолжительными, отметили в Альянсе.

"Война России против Украины создала самую опасную ситуацию с безопасностью в Европе за последние десятилетия", – заявил исполняющий обязанности спикера НАТО Дилан Уайт.

"Истребители НАТО круглосуточно дежурят, готовые подняться в воздух в случае подозрительных или необъявленных полетов вблизи воздушного пространства наших членов Альянса. Патрулирование воздушного пространства является важным средством, с помощью которого НАТО обеспечивает безопасность наших членов", – добавил он.

После вторжения РФ в Украину НАТО значительно усилил свою противовоздушную оборону на восточном фланге, в том числе за счет увеличения количества истребителей, наблюдательных самолетов и наземных средств противовоздушной обороны.

После неоднократных российских ударов по украинской инфраструктуре, расположенной очень близко к территории НАТО, члены Альянса перебросили дополнительные истребители в Румынию.

В октябре, после прорыва подводного трубопровода в Балтийском море, НАТО отправила в регион дополнительные силы и средства.