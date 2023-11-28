Украина начала переговоры с Италией по "гарантиям безопасности"

Украина и Италия начали первый раунд переговоров о двусторонних обязательствах по безопасности, как это предусмотрено совместной декларацией G7.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, информирует "Европейская правда".

Украинскую переговорную группу возглавил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.

Жовква напомнил, что Украина уже начала двусторонние консультации со всеми странами G7.

"Предоставление Италией гарантий безопасности Украине станет важным шагом к приближению членства нашего государства в ЕС и НАТО", – подчеркнул он.

Во время переговоров стороны обсудили подходы к наполнению и формату будущего двустороннего соглашения, а также согласовали график дальнейшей коммуникации.

Напомним, 17 ноября Украина начала переговоры о двусторонних обязательствах по безопасности с Германией.

Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, конкретные же двусторонние договоры будут подписаны позже. Около 30 стран присоединились к декларации G7 о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины.

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