Нуланд о 2024 году: Путин получит "приятные неожиданности" на поле боя

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд уверена, что 2024 год имеет важное стратегическое значение для Украины и принесет ей определенные "уверенные успехи" на поле боя.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", она сказала в Киеве 31 января во время встречи с журналистами.

На вопрос о дискуссии с украинскими чиновниками по стратегии на 2024 год Нуланд заявила, что покидает Киев "с большим оптимизмом относительно единства и решимости, по 2024 году и его абсолютной стратегической важности для Украины".

"Также я покидаю с большей уверенностью в том, что – хоть Украина и укрепляет свою оборону – господин Путин получит приятные неожиданности на поле боя, а Украина в этом году получит уверенные успехи", – добавила она.

Также Нуланд считает, что американский Конгресс проголосует за дополнительную помощь Украине, учитывая ее роль для "выживания и процветания" страны.

Европейские чиновники неоднократно подчеркивали важность 2024 года для Украины в контексте противостояния российской полномасштабной агрессии.

Ранее стало известно, что европейские институты и страны-члены ЕС взяли обязательство выделить Украине военную поддержку минимум на 21 миллиард евро.