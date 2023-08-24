Финляндия обсуждает производство своей бронетехники в Украине

Финляндия начинает изучать возможность производства собственной бронетехники в Украине в ответ на просьбу украинского президента Владимира Зеленского, высказанную в среду.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

По словам Валтонен, финское правительство изучит "все возможности для поддержки Украины", в том числе и совместное производство бронетехники.

На практике это предложение может означать лицензионное производство в Украине бронетехники финской оборонной компании Patria, которая имеет подобное соглашение с Польшей.

Финский министр обороны Антти Хеккянен отметил, что Украина проявила интерес к финским оружейным компаниям.

"Но мы должны помнить, что когда мы говорим об изменениях в производственных системах, существует достаточно много вызовов в зоне конфликта. Это то, через что мы тщательно проходим, это не является чем-то новым", – сказал он журналистам в четверг.

В самой Patria также считают будущую договоренность о лицензионном производстве с Украиной сложным решением, поскольку она находится в состоянии войны. Самым быстрым был бы вариант, при котором страны, использующие их технику, пожертвуют ее Украине и сами закажут больше у Patria.

В среду во время визита в Киев премьера Финляндии Петтери Орпо Зеленский заявил о заинтересованности в совместном производстве финской бронированной техники в Украине.

На прошлых выходных украинский президент приезжал в Швецию, где встретился с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, во время которых стороны договорились о локализации производства шведских боевых машин пехоты CV-90.