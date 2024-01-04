В Греции создадут отдельное ведомство для защиты от кибератак

Министерство цифрового управления Греции вынесло на общественное обсуждение проект закона о создании Национального управления по вопросам кибербезопасности, которое будет заниматься управлением и предотвращением кибератак.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации портала BIRN.

Новый орган призван расширить функции генерального директората по вопросам кибербезопасности Министерства цифрового управления Греции. Он будет состоять из двух генеральных директоратов, один из которых будет отвечать за кадровое планирование, а другой – за оперативную деятельность.

Руководителем органа предлагают назначать человека "с высоким научным уровнем и профессиональным опытом в сфере кибербезопасности" по представлению профильного министерства решением правительства. Срок полномочий руководителя составит пять лет и может быть продлен только один раз.

Национальное управление кибербезопасности Греции сможет накладывать штрафы в размере 15 тысяч евро на провайдеров цифровых услуг, которые не сообщат или сообщат с опозданием об инциденте кибератаки. В случае повторного нарушения сумма штрафа возрастет до 200 тысяч евро.

Также операторов связи ждут штрафы в 50 тысяч евро в случае отсутствия мер для противодействия кибератакам или отказа сотрудничать с киберрасследованием. В случае повторного нарушения штраф возрастет до 200 тысяч евро.

Несмотря на формальное выполнение требований к кибербезопасности, Греция на практике не имеет средств, чтобы предотвратить киберинциденты или расследовать их, пишет BIRN, напоминая о ряде кибератак последних месяцев в стране.

До октября 2024 года государства-члены ЕС должны имплементировать директиву 2022/2555, призванную установить высокий уровень кибербезопасности, ввести более строгие меры для борьбы с кибератаками и правила отчетности о киберинцидентах.

В декабре постоянные представители государств-членов Европейского Союза достигли предварительного согласия по регламенту о киберсолидарности, который предусматривает усиленное реагирование на киберинциденты и киберсотрудничество в ЕС.