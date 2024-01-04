У Греції створять окреме відомство для захисту від кібератак

Міністерство цифрового управління Греції винесло на громадське обговорення проєкт закону про створення Національного управління з питань кібербезпеки, яке займатиметься управлінням та запобіганням кібератакам.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації порталу BIRN.

Новий орган покликаний розширити функції генерального директорату з питань кібербезпеки Міністерства цифрового управління Греції. Він складатиметься з двох генеральних директоратів, один із яких відповідатиме за кадрове планування, а інший – за оперативну діяльність.

Керівником органу пропонують призначати людину "з високим науковим рівнем та професійним досвідом у сфері кібербезпеки" за поданням профільного міністерства рішенням уряду. Термін повноважень керівника становитиме п'ять років і може бути продовжений лише один раз.

Національне управління кібербезпеки Греції зможе накладати штрафи в розмірі 15 тисяч євро на провайдерів цифрових послуг, які не повідомлять або повідомлять із запізненням про інцидент кібератаки. У разі повторного порушення сума штрафу зросте до 200 тисяч євро.

Також операторів зв’язку чекають штрафи у 50 тисяч євро в разі відсутності заходів для протидії кібератакам чи відмови співпрацювати з кіберслідством. У разі повторного порушення штраф зросте до 200 тисяч євро.

Попри формальне виконання вимог до кібербезпеки, Греція на практиці не має засобів, аби запобігти кіберінцидентам чи розслідувати їх, пише BIRN, нагадуючи про низку кібератак останніх місяців у країні.

До жовтня 2024 року держави-члени ЄС повинні імплементувати директиву 2022/2555, покликану встановити високий рівень кібербезпеки, запровадити суворіші заходи для боротьби з кібератаками та правила звітності про кіберінциденти.

У грудні постійні представники держав-членів Європейського Союзу досягли попередньої згоди щодо регламенту про кіберсолідарність, який передбачає посилене реагування на кіберінциденти й кіберспівпрацю в ЄС.