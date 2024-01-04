Польские СМИ заметили твит президента Дуды о яйцах, который быстро удалили

В официальном аккаунте президента Польши Анджея Дуды в Twitter (X) на короткое время появилось сообщение о том, "что значит иметь яйца", которое быстро удалили.

На это обратили внимание польские пользователи соцсети, а также портал Onet, сообщает "Европейская правда".

Опубликованное вскоре после 19:00 по Киеву сообщение Дуды, согласно сохраненным скриншотам, имело следующее содержание: "Скажите ему, чтобы он спросил свою жену, что значит иметь яйца. Она знает!"

Duda ma jaja, które sprawdza mu żona ❓🤦‍♂️🤦‍♂️

Sam nie potrafi❓ pic.twitter.com/Rau69l7lrZ January 4, 2024

Этот пост не был ответом на другой твит, в нем не были отмечены другие пользователи, поэтому польский президент, вероятно, переписывался с кем-то в личных сообщениях, и случайно опубликовал свои слова.

Onet допускает, что Дуда мог иметь в виду позицию спикера Сейма Шимона Головни и его колебания относительно лишения мандатов депутатов от ПиС Мариуша Каминского и Мацея Вонсика, которых приговорили к тюремному сроку за превышение полномочий.

Как напоминает издание, президент Польши и раньше иногда публиковал записи, которые должны были быть частными и поэтому быстро удалялись. В марте 2023 года Дуда случайно прокомментировал один из твитов Министерства обороны Польши о карабинах Grot.

В прошлом году Верховный суд Польши закрыл дело в отношении писателя Якуба Жульчика, которого обвиняли в оскорблении президента Анджея Дуды в Twitter из-за того, что тот назвал его "дебилом" в контексте президентских выборов в США.