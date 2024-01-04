Польські ЗМІ помітили твіт президента Дуди про яйця, який швидко видалили

В офіційному акаунті президента Польщі Анджея Дуди у Twitter (X) на короткий час з'явився допис про те, "що означає мати яйця", який швидко видалили.

На це звернули увагу польські користувачі соцмережі, а також портал Onet, повідомляє "Європейська правда".

Опублікований незабаром після 19:00 за Києвом допис Дуди, згідно зі збереженими скриншотами, мав такий зміст: "Скажіть йому, щоб він запитав свою дружину, що означає мати яйця. Вона знає!"

Duda ma jaja, które sprawdza mu żona ❓🤦‍♂️🤦‍♂️

Sam nie potrafi❓ pic.twitter.com/Rau69l7lrZ January 4, 2024

Цей пост не був відповіддю на інший твіт, у ньому не було позначено інших користувачів, тому польський президент, імовірно, листувався з кимось у приватних повідомленнях, та випадково опублікував свої слова.

Onet допускає, що Дуда міг мати на увазі позицію спікера Сейму Шимона Головні та його вагання щодо позбавлення мандатів депутатів від ПіС Маріуша Камінського та Мацея Вонсіка, яких засудили до тюремного строку за перевищення повноважень.

Як нагадує видання, президент Польщі й раніше іноді публікував записи, які мали бути приватними й тому швидко видалялись. У березні 2023 року Дуда випадково прокоментував один із твітів Міністерства оборони Польщі про карабіни Grot.

Минулого року Верховний суд Польщі закрив справу щодо письменника Якуба Жульчика, якого звинувачували в образі президента Анджея Дуди в Twitter через те, що той назвав його "дебілом" у контексті президентських виборів у США.