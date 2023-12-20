Экс-руководителей МВД Польши приговорили к двум годам заключения

Бывших главу Министерства внутренних дел Польши Мариуша Каминского и его заместителя Мацея Вонсика приговорили к двум годам заключения по делу о "земельном скандале".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF 24.

Окружной суд в Варшаве признал их виновными в многочисленных преступлениях в так называемом "земельном скандале". Обоснование приговора пока не объявили.

Вынесенный приговор в виде двух лет лишения свободы меньше 3,5 лет заключения, назначенных судом первой инстанции. Он является окончательным и подлежит исполнению.

Депутаты от партии "Право и справедливость" Каминский и Вонсик также, вероятно, потеряют свои депутатские мандаты в связи с обвинительным приговором. В то же время осужденных еще может помиловать президент Анджей Дуда.

Кроме Каминского и Вонсика, Варшавский суд второй инстанции также приговорил к одному году лишения свободы двух экс-руководителей Центрального антикоррупционного бюро (CBA) за их оперативную деятельность во время так называемого "земельного скандала".

Каминского и Вонсика приговорили в марте 2015 года Варшавским окружным судом к 3 годам лишения свободы, среди прочего, за превышение полномочий и незаконную оперативную деятельность CBA во время "земельного дела" в 2007 году, когда первый был руководителем CBA, а второй – его заместителем.

CBA во главе с Каминским хотело доказать, что тогдашний лидер "Самообороны" и вице-премьер Анджей Леппер якобы брал взятки за помощь в так называемой дезактивации земельного участка в Мазурском воеводстве. Однако этого не удалось доказать.

Еще до того, как апелляции, поданные на приговор, успели рассмотреть в областном суде, их (а также двух других сотрудников CBA, приговоренных к тюремному заключению по этому же делу) помиловал президент Дуда в ноябре 2015 года – несмотря на то, что приговор не был окончательным.

В июне этого года Верховный суд в уголовной палате отменил закрытие дела в связи с помилованием и направил его на повторное рассмотрение.

Ранее бывший депутат от партии "Право и справедливость" Томаш Качмарек, известный как "агент Томек", и бывший офицер CBA дал показания в прокуратуре, обвиняя экс-главу МВД Мариуша Каминского и его заместителя Мацея Вонсика в передаче журналистам секретных документов.

Подробнее – в материале Станислава Желиховского Спецслужбы против оппозиции: как "агент Томек" создал проблему для старой власти Польши.