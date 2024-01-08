Bloomberg: Байдену не сообщили о госпитализации главы Пентагона из-за ряда ошибок

Президент США Джо Байден четыре дня ничего не знал о госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина из-за ряда ошибок.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

В материале говорится, что отсутствие информации о госпитализации главы оборонного ведомства ошеломило Белый дом и Конгресс.

По словам одного из источников, Остин, который прошел процедуру обследования в конце декабря, не сказал своим сотрудникам, что они должны сообщить другим, когда он попал в Медицинский центр Уолтера Рида в новогоднюю ночь после сильной боли.

Кроме того, руководитель аппарата Остина Келли Магсамен болела гриппом и также никого не уведомила, что также добавило путаницы, рассказал один из собеседников.

По данным источников агентства, военный помощник Остина быстро назначил заместителя министра обороны Кэтлин Хикс ответственной за управление Пентагоном, хотя ей также не сообщили о причине такого решения.

Если бы ситуационный центр Белого дома позвонили Остину, их бы соединили с Хикс, и не было бы разрыва в цепи командования или угрозы национальной безопасности, добавил собеседник.

Впоследствии пресс-секретать Пентагона Пат Райдер проинформировал, что с пятницы Остин "получал оперативную информацию и давал необходимые указания своей команде", а также поддерживал связь с высшим руководством, в том числе с Хикс. По словам Райдера, в субботу Остин получил электронную версию ежедневного брифинга президента.

В воскресенье Пентагон сообщил, что Остин передал некоторые оперативные обязанности Хикс как своей заместительнице, что происходит время от времени и "не связано главным образом с вопросами, связанными со здоровьем".

Собеседники агентства рассказали, что команда Остина понимает, что ее подход к информированию о болезни – особенно неуведомление Белого дома и Конгресса – было неприемлемым и не может повториться. В то же время Остин не планирует уходить в отставку из-за этого, добавил он.

По словам американского чиновника, существуют постоянные протоколы, которые гарантируют, что Белый дом может связаться с чиновниками США.

Байден и Остин не разговаривали друг с другом в течение двух дней после того, как в четверг президенту сообщили о проблемах со здоровьем его министра обороны, но в субботу вечером они поговорили.

Один из чиновников заявил, что американский президент полностью доверяет Остину.

Напомним, 5 января представитель Пентагона генерал Патрик Райдер сообщил, что Ллойд Остин 1 января был госпитализирован в Национальный военный медицинский центр имени Уолтера Рида из-за медицинских осложнений.

По данным СМИ, Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии.

Ассоциация корреспондентов Пентагона раскритиковала решение ведомства сообщить о медицинских осложнениях его главы постфактум, подчеркнув, что общественность "имеет право знать, когда члены правительства США находятся в больнице, под анестезией или когда их обязанности делегируются в результате какой-либо медицинской процедуры".

Сам Остин в опубликованном Пентагоном заявлении сообщил, что выздоравливает, а также добавил, что понимает беспокойство СМИ и признал, "что мог бы сделать лучшую работу, обеспечив надлежащее информирование общественности".