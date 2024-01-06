В Пентагоне сообщили, что его глава с 1 января находится в госпитале

Главу Министерства обороны США Ллойда Остина 1 января госпитализировали в Национальный военный медицинский центр имени Уолтера Рида из-за медицинских осложнений.

Об этом в пятницу, 5 января, сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер, пишет "Европейская правда".

Райдер не уточнил конкретной причины госпитализации Остина, отметив, что это произошло "из-за осложнений после недавней плановой медицинской процедуры".

Ожидалось, что глава Пентагона вернется к исполнению обязанностей "в полном объеме" уже 5 января. На время его болезни полномочия министра выполняла заместитель Кэтлин Хикс.

На брифинге в четверг, 4 января, Райдер не упоминал о медицинских осложнениях главы Пентагона.

На вопрос CNN, почему о госпитализации не было сообщено заранее – как это происходило в предыдущих аналогичных случаях, – представитель Пентагона ответил, что "мы должны были учесть ряд других факторов", в частности вопрос конфиденциальности.

В Пентагоне отказались сообщить, был ли Остин без сознания во время госпитализации. Также непонятно, когда именно главу Минобороны США выпишут из больницы.

Как глава Пентагона, Ллойд Остин является среди ключевых членов правительства администрации Байдена, занимая одну из важнейших ролей в системе национальной безопасности США.

Ассоциация корреспондентов Пентагона раскритиковала решение ведомства сообщить о медицинских осложнениях его главы постфактум, подчеркнув, что общественность "имеет право знать, когда члены правительства США находятся в больнице, под анестезией или когда их обязанности делегируются в результате любой медицинской процедуры".

Напомним, что в 2021 году Белый дом заранее сообщал о медицинской процедуре Джо Байдена, в результате которой тот временно передал власть вице-президенту Камале Харрис.