Почти две трети немцев (64,3%) хотели бы, чтобы канцлер Олаф Шольц покинул пост, а его место занял нынешний министр обороны Борис Писториус.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные опроса института исследования общественного мнения INSA, которое приводит Bild.

Согласно опросу, еще 24,6% респондентов выступают против этого, 11,2% затруднились ответить.

Сторонники Социал-демократической партии Германии также поддерживают замену Шольца на Писториуса выступают за смену Шольца на Писториуса до следующих всеобщих выборов – 47,9% против 47,1% тех, кто такой шаг не поддерживает.

Глава INSA Герман Бинкерт указывает на особенность результатов опроса в отношении Писториуса: "Его рейтинги популярности высоки среди избирателей всех партий, от левых до AfD. Следовательно, существует базовая симпатия к Писториусу".

Напомним, рейтинг одобрения канцлера Германии резко упал: Шольц получил 26%, что на 10 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году.

Накануне сообщалось, что новый год начался с небольшого роста рейтинга социал-демократов немецкого канцлера Олафа Шольца.