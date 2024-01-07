Рейтинг партии Шольца прекратил падение

Новый год начался с небольшого роста рейтинга социал-демократов немецкого канцлера Олафа Шольца.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологического института Insa, передает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

За первую неделю года оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС) несколько потерял в поддержке. ХДС и его сестринская партия ХСС на этой неделе набрали 31 процент, что на один процентный пункт меньше, чем на предыдущей неделе.

СДПГ Шольца, с другой стороны, набрала один пункт и достигла 16% на этой неделе. Ультраправая "Альтернатива для Германии" сохранила свой высокий показатель в 23% с предыдущей недели. Зеленые остаются стабильными на уровне 12 процентов, Свободная демократическая партия – пять процентов, а Левые – четыре процента.

В опросе со 2 по 5 января 2024 года приняли участие 1 204 человека.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц в четверг, 4 января, посетил регионы в федеральной земле Саксония-Анхальт, которые пострадали от наводнений.

В городе Зангерхаузен Шольца встретила группа из около 10 человек, которые выкрикивали "преступник" и "возвращайся назад".

Ранее сообщалось, что незначительное большинство членов Свободных демократов Германии проголосовали на необязательном членском опросе за то, чтобы остаться в расколотой трехпартийной правительственной коалиции канцлера Олафа Шольца.