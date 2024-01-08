СМИ: Испания подтвердила признание паспортов Косова

Испания подтвердила признание паспортов Косово после вступления в силу 1 января безвизового режима въезда для косовских граждан во все страны Шенгенской зоны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил источник Euractiv.

По состоянию на 1 января косовары могут путешествовать по странам ЕС и Шенгенской зоны без виз. Однако Испания оставалась единственной, которая не позволяла безвизовый въезд гражданам частично признанной страны.

Но ситуация изменилась после того, как вице-премьер Косова Бесник Бислими объявил об изменении позиции Испании в субботу. Источник издания в Министерстве иностранных дел Испании подтвердил это изменение.

В то же время, по словам собеседника, этот шаг не меняет позицию Испании относительно непризнания независимости Косова.

Он добавил, что "все государства, которые не признают Косово, согласились на использование обычных косовских паспортов, что никоим образом не означает признание Косова".

Новость из Испании стала неожиданной, поскольку в апреле 2023 года министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес заявлял, что граждане Косова не смогут въезжать в страну в 2024 году без визы, несмотря на либерализацию визового режима.

Кроме Испании среди стран ЕС независимость Косова не признают Словакия, Румыния, Кипр и Греция.

Напомним, с 1 января жители Косова получили возможность путешествовать в Европейский Союз без виз.

В марте 2023 года Совет Евросоюза принял положительное решение о введении безвизового режима с Косовом. Этот режим позволяет владельцам паспортов, выданных Косовом, находиться в ЕС 90 дней в течение 180-дневного периода без необходимости получать визу.