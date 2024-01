Косово последним на Западных Балканах получило безвиз с ЕС

Жители частично признанного Косово с 1 января 2024 года получили возможность путешествовать в Европейский Союз без виз.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Косово еще в 2012 году начало выполнение почти сотни критериев, необходимых для получения безвиза с ЕС. Хотя Европейская комиссия в 2018 году официально признала их выполнение, политическое решение неоднократно откладывалось.

Причиной были сопротивление Франции и Нидерландов, которые опасались возможности новых миграционных волн, а также позиция пяти других членов ЕС – Греции, Испании, Кипра, Румынии и Словакии, которые не признают независимости Косово от Сербии.

В конце концов, в марте 2023 года Совет Евросоюза принял положительное решение о введении безвизового режима с Косово. Этот режим позволяет владельцам паспортов, выданных Косово, находиться в ЕС 90 дней в течение 180-дневного периода без необходимости получать визу.

"Сегодня в полночь владельцы косовских паспортов смогут путешествовать в Шенгенскую зону без виз – это достижение после многих лет напряженной работы. Безвизовый режим приносит ключевые преимущества гражданам обеих сторон, еще больше укрепляя отношения Косово с ЕС", – прокомментировал косовский МИД.

Starting tonight at midnight, Kosova passport holders enjoy visa-free travel to the Schengen Zone—an achievement after years of hard work. Visa-free travel brings key benefits for citizens on both sides, further strengthening Kosova's relationship with the EU.



