ЗМІ: Іспанія підтвердила визнання паспортів Косова

Іспанія підтвердила визнання паспортів Косова після набуття чинності 1 січня нового режиму в’їзду для косовських громадян у всіх країнах Шенгенської зони.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило джерело Euractiv.

Станом на 1 січня косовари можуть подорожувати країнами ЄС і Шенгенської зони без віз. Однак Іспанія залишалася єдиною, яка не дозволяла безвізовий в’їзд громадянам частково визнаної країни.

Але ситуація змінилася після того, як віцепрем'єр Косова Беснік Біслімі оголосив про зміну позиції Іспанії в суботу. Джерело видання в Міністерстві закордонних справ Іспанії підтвердило цю зміну.

Водночас, за словами співрозмовника, що цей крок не змінює позицію Іспанії щодо невизнання незалежності Косова.

Він додав, що "всі держави, які не визнають Косово, погодилися на використання звичайних косовських паспортів, що жодним чином не означає визнання Косова".

Новина з Іспанії стала несподіваною, оскільки у квітні 2023 року міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес заявляв, що громадяни Косова не зможуть в'їжджати до країни у 2024 році без візи, незважаючи на лібералізацію візового режиму.

Крім Іспанії серед країн ЄС незалежність Косова не визнають Словаччина, Румунія, Кіпр та Греція.

Нагадаємо, з 1 січня жителі Косова отримали можливість подорожувати до Європейського Союзу без віз.

У березні 2023 року Рада Євросоюзу ухвалила позитивне рішення щодо запровадження безвізового режиму з Косовом. Цей режим дозволяє власникам паспортів, виданих Косовом, перебувати у ЄС 90 днів протягом 180-денного періоду без необхідності отримувати візу.