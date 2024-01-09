Bloomberg рассказало о секретной встрече Украины, G7 и стран Глобального Юга по "формуле мира"

В прошлом месяце между Украиной, ее партнерами из Группы семи (G7) и небольшой группой стран Глобального Юга состоялась ранее неанонсированная встреча, чтобы попытаться заручиться поддержкой для мирного плана Киева.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.

Ранее не разглашаемая встреча советников по вопросам национальной безопасности 16 декабря состоялась в Саудовской Аравии после более масштабных, широко разрекламированных встреч, направленных на противодействие попыткам Москвы разделить и изобразить Украину и ее союзников как не желающих вести переговоры о прекращении войны.

Секретность была частично направлена на то, чтобы страны-участницы чувствовали себя более комфортно относительно своего присутствия на ней. По словам участников, меньший формат позволил провести более свободную и откровенную дискуссию относительно так называемой "формулы мира" и планов продвижения этого процесса, а также принципов потенциального взаимодействия с Россией в будущем.

Впрочем, на этой встрече, состоявшейся в Эр-Рияде, не было достигнуто значительного прогресса. По данным людей, знакомых с ходом встречи, Украина и ее партнеры по G7 продолжают сопротивляться призывам стран Глобального Юга к прямому взаимодействию с Россией.

Москва осудила усилия союзников, к которым Россия не была приглашена, как фарс.

В то время как высокопоставленные чиновники из Индии, Саудовской Аравии и Турции присоединились к декабрьской встрече в Эр-Рияде, другие крупные страны Глобального Юга, которые приезжали на некоторые из предыдущих крупных сессий – в частности, Китай, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты – не прислали своих представителей.

Многие страны-участницы рассматривают Пекин как ключевой фактор влияния на Москву ввиду тесных связей между ними.

Киев и его партнеры в G7 подтвердили свою точку зрения, что справедливый мир должен уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, и заявили, что цели президента России Владимира Путина не изменились, и он не демонстрирует никаких признаков серьезного желания вести предметные переговоры и не уважает предыдущие договоренности. Союзники четко дали понять, что будут продолжать поддерживать Украину, а ЕС и США выразили уверенность в том, что пакеты поддержки будут согласованы.

Украина и ее партнеры запланировали следующую встречу расширенной группы советников в Швейцарии на следующей неделе накануне Всемирного экономического форума в Давосе и пригласили на нее более 100 стран. Предыдущие заседания состоялись в Копенгагене, Джидде и на Мальте в прошлом году.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский может на следующей неделе посетить Швейцарию минимум на два дня.