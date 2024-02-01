Прем’єр Бельгії впевнений, що всі країни ЄС погодять 50 млрд євро для України

Прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо, що зараз головує в Раді ЄС, впевнений у досягненні компромісу щодо розблокування фінансування для України в обсязі 50 млрд євро між 27 країнами ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав журналістам перед початком спеціального саміту в Брюсселі.

Де Кроо наголосив на важливості ухвалення рішення про фінансування для України для придбання необхідного військового обладнання і фінансування соціальних виплат.

"Тому дуже важливо, щоб ми дійшли згоди між 27 країнами ЄС. На минулій зустрічі була домовленість між 26 країнами, і ця домовленість все ще існує. Ми можемо продовжувати і далі, і я впевнений, що ми можемо досягти компромісу з 27 країнами", – сказав бельгійський прем’єр.

Хоча лідерам Євросоюзу вдалося обійти опозицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і домовитися про початок переговорів про вступ до ЄС з Києвом, 15 грудня Орбан наклав вето на виділення Україні 50 мільярдів євро фінансової допомоги, що поставило під сумнів здатність Європи надавати постійну підтримку.

Нагадаємо, Орбан підтвердив, що минулої суботи Будапешт направив до Брюсселя компромісну угоду щодо розблокування фінансування ЄС для України в обсязі 50 млрд євро.

За його словами, компроміс полягає у тому, що фінансування Україні виділятиметься за умови, "якщо ви гарантуєте, що кожного року ми будемо вирішувати, чи будемо продовжувати надсилати ці гроші, чи ні". Тобто, по суті, це означає можливість для Угорщини щорічно блокувати допомогу.

За даними ЗМІ, лідери Євросоюзу запропонують внести у рішення саміту ЄС ідею проводити щорічні обговорення запланованого пакета допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро, щоб заручитись підтримкою Угорщини у затвердженні виділення коштів.