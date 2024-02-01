Во Франции большинство фермерских профсоюзов призвали остановить блокирование дорог

Большинство французских фермерских профсоюзов выступили за изменение формы протеста и прекращение блокирования дорог.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

Профсоюзы FNSEA и "Молодые фермеры" призвали приостановить блокаду фермеров во Франции после новых заявлений премьер-министра Габриэля Атталя. Но они хотят продолжать протестовать, чтобы их требования были услышаны, заявил президент "Молодых фермеров" Арно Гайо, призывая к "изменению способов действий".

Президент FNSEA Арно Руссо, со своей стороны, приветствовал "ощутимый прогресс" и "желание слышать" со стороны главы правительства, "чтобы попытаться понять, в чем заключаются наши проблемы, принять нас, обменяться мнениями, обсудить и, наконец, объявить несколькими залпами о чрезвычайных мерах".

"В то же время, мы ставим под сомнение глухоту Европы", – добавил он, напоминая о "растущем непонимании между техноструктурой, замурованной в своих офисах в Брюсселе, и реалиями того, что мы испытываем в нашей эксплуатации".

Фермерские протесты проходят в ряде стран Европы, но именно во Франции они – одни из самых масштабных: в понедельник, 29 января, протестующие впервые попытались перекрыть основные автомагистрали, ведущие в Париж.

Во всех странах фермеры в целом возмущены снижением доходов, ростом цен на электроэнергию и топливо, а также бюрократической волокитой и экологической политикой, которые, по их мнению, подрывают их способность конкурировать с другими странами.

На этом фоне президент Франции Эмманюэль Макрон начал выступать за определенные предохранители в отношении украинского импорта для той продукции, которая особенно важна для интересов французских фермеров.