Сийярто снова пожаловался, что его называют "другом Путина"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает несправедливыми, что на венгерскую власть навешивают ярлык "друзей Путина", хотя на самом деле она просто нарушает "стратегические вопросы".

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на 24.hu, он сказал на панельной дискуссии в Институте политических наук Гарвардского университета 9 февраля.

По мнению главы венгерского МИД, Будапешт часто "поднимает важный вопрос, а другие делают вид, что ничего не произошло". Это, по его мнению, свидетельствует о том, что в последние годы не было пространства для аргументированного диалога по стратегическим вопросам и что "ситуация постоянно ухудшается".

"Если мы выдвигаем такое требование, то в ответ получаем не обсуждение, не изучение того, как мы можем найти решение, а навешивание ярлыков друзей Путина, кремлевских пропагандистов или, возможно, российских шпионов", – пожаловался он.

Сийярто добавил: венгерское правительство всегда было честным относительно своей стратегии и целей, что "возможно благодаря уникальной политической стабильности в стране".

"Поэтому мы можем позволить себе говорить то, что мы делаем, и делать то, что мы говорим", – пояснил венгерский министр.

Напомним, что лишь недавно шефу Сийярто, премьер-министру Венгрии Виктору Орбану не понравилось заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который назвал его провенгерским политиком.

Это произошло после встречи руководителей внешнеполитических ведомств обеих стран в конце января в Ужгороде, которая стала шагом по попытке налаживания отношений Киева и Будапешта.