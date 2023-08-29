Сийярто сетует, что сторонников "перемирия" в Украине называют агентами РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во вторник в очередной раз высказался о полномасштабной российской агрессии против Украины, выразив непонимание тем, почему критикуют сторонников "перемирия" и "мирных переговоров".

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Telex, Сийярто сказал на форуме в словенском курортном городе Блед во вторник.

По словам венгерского министра иностранных дел, "негативные последствия" войны в Украине "особенно серьезны", а в боевых действиях гибнут также венгры – но, по его мнению, руководители МИД стран ЕС не занимают позиции за мир.

"Если кто-то выступает за немедленное прекращение огня и мирные переговоры, его немедленно осуждают и клеймят как российского шпиона, кремлевского пропагандиста, друга Путина", – сетовал Сийярто.

Кроме того, глава венгерского МИД заявил, что ЕС значительно ослаб в сферах безопасности, экономики и энергетики из-за "ошибочных решений или решений, которые не были приняты".

"Европейский Союз нуждается в рациональных реформах, расширение должно рассматриваться как главный приоритет, а западнобалканские страны должны быть приняты (в ЕС. – Ред.) как можно скорее", – подчеркнул он.

Как известно, отношения Украины и Венгрии в последние месяцы были напряжены из-за скандальных заявлений венгерского руководства об Украине, а также торможения Будапештом санкций ЕС.

В свою очередь венгерская сторона требовала от Киева решить спорные вопросы относительно положения венгерского меньшинства на Закарпатье. При этом Венгрия последовательно поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает российскую агрессию.

На прошлой неделе, напомним, глава венгерского МИД в очередной раз раскритиковал санкционную политику Европейского Союза.