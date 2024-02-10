Президент Молдовы верит в "геополитическую возможность" решить конфликт в Приднестровье

Президент Майя Санду не исключает, что в следующие несколько лет появится "геополитическая возможность", которая позволит решить конфликт в Приднестровском регионе.

Ее заявление приводит Point, сообщает "Европейская правда".

"Для нас по-прежнему основной целью остается поддержание мира и стабильности в стране. Мы стараемся решать вопрос поэтапно, без особого шума", – сказала Санду.

Она также верит, что и в Приднестровском регионе "хотят мира, как и здесь".

Мы уже видели, как в начале войны, молодые люди с левого берега перебирались на правый, боясь, что их отправят воевать против Украины (в составе ВС РФ – ред.)...Мы будем демонстрировать (положительные) эффекты евроинтеграции – и я не представляю, как там могут отказаться от евроинтеграции", – сказала президент.

По ее словам, основной проблемой остается присутствие российских войск в регионе.

"Мы видим, как "кремлевские слуги" здесь с утра до вечера выражают беспокойство по поводу нейтралитета Молдовы. Но статус нейтралитета Молдовы нарушает исключительно РФ. Ни одна другая страна не нарушает нейтралитет", – подчеркнула Санду.

Ранее власти Молдовы сообщили, что у российского контингента "миротворцев" в Приднестровье, где не происходит ротации и обеспечения, незаконно появились виды вооружения, которых эти силы ранее не имели.

О том, в каком состоянии и что имеет на вооружении российский контингент в Приднестровье, читайте в статьях "Возможно ли нападение РФ на Украину с территории Приднестровья".

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