Президентка Молдови вірить у "геополітичну можливість" вирішити конфлікт у Придністров’ї

Президентка Мая Санду не виключає, що в наступні кілька років з'явиться "геополітична можливість", яка дасть змогу розв'язати конфлікт у Придністровському регіоні.

Її заяву наводить Point, повідомляє "Європейська правда".

"Для нас, як і раніше, основною метою залишається підтримання миру і стабільності в країні. Ми намагаємося вирішувати питання поетапно, без особливого шуму", – сказала Санду.

Вона також вірить, що й у Придністровському регіоні "хочуть миру, як і тут".

Ми вже бачили, як на початку війни, молоді люди з лівого берега перебиралися на правий, боячись, що їх відправлять воювати проти України (у складі ЗС РФ – ред.)…Ми будемо демонструвати (позитивні) ефекти євроінтеграції – і я не уявляю, як там можуть відмовитися від євроінтеграції", – сказала президентка.

За її словами, основною проблемою залишається присутність російських військ у регіоні.

"Ми бачимо, як "кремлівські слуги" тут з ранку до вечора висловлюють занепокоєння з приводу нейтралітету Молдови. Але статус нейтралітету Молдови порушує виключно РФ. Жодна інша країна не порушує нейтралітет", – підкреслила Санду.

Раніше влада Молдови повідомила, що у російського контингенту "миротворців" у Придністров’ї, де не відбувається ротації і забезпечення, незаконно з’явилися види озброєння, яких ці сили раніше не мали.

Про те, у якому стані та що має на озброєнні російський контингент у Придністров'ї, читайте у статтях "Чи можливий напад РФ на Україну з території Придністров'я",

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