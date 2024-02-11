Глава МИД Франции не думает, что Трамп непременно воплотит свои угрозы по НАТО в случае победы

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне считает, что в случае победы на предстоящих выборах в США Дональда Трампа это не означает, что он обязательно реализует свои угрозы уменьшить вовлеченность США в НАТО или вовсе выйти из Альянса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Ouest-France.

Сежурне спросили в интервью, как он оценивает риски, что Трамп в случае победы воплотит свои угрозы относительно роли США в НАТО, и готовы ли европейские союзники к такому сценарию.

"Не нужно утверждать, что если республиканцы победят, то их уже никак не переубедить... Но правда, что нужно готовиться ко всем сценариям. И наши аргументы будут звучать более убедительно, если мы будем говорить с позиции равного, чтобы нас уважали. Нужно, чтобы мы были более сильными с военной точки зрения. И я думаю, что убедить можно всегда", – сказал министр.

Его переспросили, придерживается ли он такого же мнения относительно самого Дональда Трампа.

"Это будет наша ответственность – ответить на этот вызов. Если Европа считает, что это экзистенциальный вопрос, то нужно вложить много политического капитала в то, чтобы убедить", – отметил Стефан Сежурне.

Он также сказал, что серьезно воспринимает опасения о том, что Россия в будущем может напасть на кого-то из членов НАТО, и что Европе важно больше инвестировать в свою обороноспособность.

Президент Франции Эмманюэль Макрон недавно также отмечал в публичной речи, что Европа должна брать на себя большую ответственность за свое будущее.