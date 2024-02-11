Глава МИД Франции разделяет мнение об угрозе РФ для НАТО и необходимости довооружаться

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне серьезно воспринимает опасения о том, что потенциально Россия в будущем может напасть на кого-то из членов НАТО и Европе важно больше инвестировать в свою обороноспособность.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Ouest-France.

Министра спросили, разделяет ли он опасения, озвученные топ-военными многих стран, что Россия в ближайшие годы может решиться на агрессию против кого-то из членов НАТО и что Западу нужно заблаговременно больше инвестировать в свою оборону.

Сежурне ответил утвердительно, добавив, что Франция уже наращивает инвестиции на свою оборону.

"В текущей геополитической ситуации в наших собственных интересах задавать себе правильные вопросы. Нужно иметь оборонные бюджеты, с которыми мы сможем противостоять этим вызовам. Организовать нашу европейскую оборону более согласованно. Это французское предложение, и сегодня оно еще больше набирает вес", – отметил министр.

Он подчеркнул, что текущие усилия европейцев нужно еще больше усиливать.

"Да, речь идет об экзистенциальном вопросе, и мы должны "найти" гарантии безопасности в европейцах. Вместе 27 странами (членами-ЕС – Ред.). Нужно договариваться, чтобы заблаговременно сделать более взаимосовместимым наше вооружение и военную технику, обеспечить связи между нашими армиями, постепенно двигаться к большей военной интеграции – и в вопросе промышленности, и в операционном смысле. Все это является составляющей нашей повестки дня "европейского суверенитета", – отметил Стефан Сежурне.

Министр добавил, что в вопросах совместимости оружия благодаря вызовам российско-украинской войны фактически уже произошел значительный прогресс, потому что была потребность сделать возможным использование ВСУ оружия из очень многих стран.

"Война в Украине сделала возможными определенное количество вещей, которые ранее казались невозможными. Совместные закупки боеприпасов, ракет, европейской военной техники например", – отметил Сежурне.

Президент Франции Эмманюэль Макрон недавно также отмечал в публичной речи, что Европа должна брать на себя большую ответственность за свое будущее.