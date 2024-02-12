Премьер Румынии уверен, что РФ не будет нападать на его страну

Румынский премьер Марчел Чолаку заявил, что РФ не совершала целенаправленных нападений на страну и не будет делать этого в будущем.

Заявление главы румынского правительства приводит Euractiv, сообщает "Европейская правда".

"Российская Федерация не инициировала никакой преднамеренной агрессии против Румынии, и я с уверенностью утверждаю, что она не сделает этого, поскольку ей не хватает оснований", – сказал Чолаку.

Свои заявления он сделал после того, как в ночь на 10 февраля жители уезда Тулча, что на границе с Украиной, получили три предупреждения через систему RO-ALERT о вероятности появления летательных объектов.

Чолаку отметил важность распространения предупреждений для информирования граждан.

"Это форма уважения, которое государство должно проявлять к своему населению, обеспечивая его информирование, несмотря на любые неудобства, которые это может вызвать", – добавил он.

Напомним, во время атаки российских беспилотников в Одесской области в ночь на 10 февраля в Румынии объявили предупреждение для населения приграничных населенных пунктов и поднимали истребители F-16.

Кроме того, в Молдове обнаружили обломки беспилотника Shahed, которыми российские оккупационные войска атакуют Украину.