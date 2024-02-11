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В приграничье Молдовы нашли обломки "Шахеда"

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Воскресенье, 11 февраля 2024, 19:41

После ночной атаки РФ по украинским городам с использованием беспилотников в Молдове неподалеку от границы обнаружили обломки "Шахеда".

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Пограничная полиция Молдовы опубликовала фото найденных обломков посреди поля, отметив, что их идентифицировали как обломки БПЛА типа Shahed.

 

Беспилотник обнаружили возле села Этулия Вулканештского района, недалеко от украинских Болграда и Рени.

 

"Подозреваем, что найденные обломки – один из беспилотников, сбитых украинской зенитной установкой", – отметили в Пограничной полиции, добавив, что на этом этапе никакой угрозы для местных жителей нет.

 

Президент Майя Санду заявила, что этот инцидент – очередное напоминание, что российская агрессия является угрозой для всего континента.

"Это еще одно серьезное напоминание о мрачной реальности. Российская агрессия является угрозой для всего континента. Поддержка Украины должна продолжиться", – подчеркнула Майя Санду.

Напомним, в Румынии из-за атаки "Шахедами" в Одесскую область в ночь на 10 февраля поднимали истребители F-16.

Как известно, в прошлом году обломки "Шахедов" неоднократно падали на территории Румынии.

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Молдова Война с РФ