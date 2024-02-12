Лыжный курорт в Давосе попал в скандал из-за отказа обслуживать евреев

Полиция Швейцарии начала проверку из-за жалоб на лыжный курорт Pischa в Давосе, где евреям якобы отказывают в аренде спортивного снаряжения.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации агентства AFP.

В понедельник швейцарский портал 20minuten опубликовал фотографию объявления на иврите, размещенного на курорте. Там говорится о том, что из-за различных инцидентов, "в частности кражи саней, мы больше не предоставляем спортивное снаряжение в аренду нашим еврейским братьям".

В Pischa в письменном комментарии 20minuten объяснили, что "больше не хотят ежедневных хлопот" из-за того, что еврейские посетители забывают возвращать снаряжение или возвращают его неисправным.

После этого полиция швейцарского кантона Граубюнден заявила, что начала расследование по жалобе от частного лица на предмет "дискриминации и разжигания ненависти".

"Дальнейшие подробности являются предметом продолжающегося расследования", – сообщили AFP в полиции.

В свою очередь Швейцарская федерация еврейских общин заявила, что считает объявление дискриминационным и подаст из-за него в суд.

Напомним, на прошлой неделе Бернский университет объявил о роспуске структурного подразделения – Института ближневосточных и мусульманских исследований (ИСНО) – по результатам внутреннего расследования антисемитского комментария сотрудника института в Twitter (X).