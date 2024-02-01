В Швейцарии распускают институт из-за антисемитского комментария преподавателя

Бернский университет 1 февраля объявил о решении распустить свое структурное подразделение – Институт ближневосточных и мусульманских исследований (ИСНО) – по результатам внутреннего расследования антисемитского комментария сотрудника института в Twitter (X).

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Blick.

В октябре 2023 года преподаватель ISNO опубликовал в Twitter (X) пост, в котором положительно отозвался о нападении террористической группировки ХАМАС на Израиль. Это привело к немедленному расследованию в заведении, а преподавателя сразу же уволили из ISNO.

Проверка показала ряд проблем в структурном подразделении Бернского университета. Вице-председатель Института Серена Толино оказалась женой уволенного работника; она же оказалась ответственной за другие сомнительные назначения в ISNO.

Также расследование указало на проблемы с организацией научной деятельности в учреждении и его взаимодействие с обществом.

В результате наблюдательный совет Бернского университета принял решение распустить Институт ближневосточных и мусульманских исследований как отдельное подразделение и до конца года реорганизовать его в рамках факультета философии и истории.

Всем студентам ISNO гарантируют завершение обучения по специальности, на которую они поступали. В то же время Серену Толино, которую на время расследования отстранили, решили восстановить в должности в университете.

Напомним, в прошлом году Варшавский медицинский университет по итогам внутренней проверки решил отстранить от занятий студентку пятого курса, которая на пропалестинской акции держала изображение звезды Давида в мусорнике с надписью "Сохраним мир чистым".