Франция, Германия и Польша обсудили совместное противодействие дезинформации РФ

Министры иностранных дел Франции, Германии и Польши на встрече подняли вопрос о совместном противодействии масштабным российским кампаниям дезинформации и влияния на общественное мнение в Европе через скоординированные сети ботов и троллей.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что три столицы согласовали совместный "предупредительный механизм" для того, чтобы противодействовать операциям влияния.

Париж, Берлин и Варшава подозревают, что особенно активные попытки возможны перед европейскими выборами и во время Олимпийских игр в Париже.

Франция с лета 2023 года активно отслеживала управляемые из Москвы информационные операции в нескольких европейских странах, в том числе направленные на французов, немцев и поляков. В этом заметили массовое использование ботов и троллей и сеть из почти 200 "сайтов-помоек".

Париж допускает, что это была лишь подготовка к развертыванию еще большей кампании перед европейскими выборами, чтобы влиять на мнение граждан и подорвать поддержку помощи Украине.

В МИД Германии также недавно обнаружили системную кампанию дезинформации, которая ведется в пользу России в немецкоязычном сегменте соцсети Twitter (X).

Глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что Россия может использовать для раздора в том числе вопрос о том, кто из членов ЕС больше или меньше помогает Украине.

"Мы не должны этому подыгрывать. Поддержка Украины должна продолжаться не "в конкуренции", а вместе. Наше единство – это наша сила", – подчеркнула она.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель также считает, что выборы 2024 года – главная мишень для дезинформации и иностранного вмешательства.