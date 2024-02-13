Франція, Німеччина й Польща обговорили спільну протидію російській дезінформації і ботам

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Польщі на зустрічі підняли питання про спільну протидію масштабним російським кампаніям дезінформації та впливу на громадську думку у Європі через скоординовані мережі ботів і тролів.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Очільник МЗС Франції Стефан Сежурне заявив, що три столиці погодили спільний "попереджувальний механізм" для того, щоб чинити спротив операціям впливу.

Париж, Берлін і Варшава підозрюють, що особливо активні спроби можливі перед європейськими виборами та під час Олімпійських ігор у Парижі.

Франція з літа 2023 року активно відстежувала керовані з Москви інформаційні операції у кількох європейських країнах, у тому числі спрямовані на французів, німців та поляків. У цьому помітили масове використання ботів і тролів та мережі з майже 200 сайтів-сміттярок.

Париж допускає, що це була лише підготовка до розгортання ще більшої кампанії перед європейськими виборами, щоб впливати на думку громадян і підірвати підтримку допомоги Україні.

В МЗС Німеччини також нещодавно виявили системну кампанію дезінформації, яка ведеться на користь Росії у німецькомовному сегменті соцмережі Twitter (X).

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок зауважила, що Росія може використовувати для розбрату у тому числі питання про те, хто з членів ЄС більше чи менше допомагає Україні.

"Ми не маємо цьому підігрувати. Підтримка України має продовжуватися не "у конкуренції", а разом. Наша єдність – це наша сила", – наголосила вона.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель також вважає, що вибори 2024 року – головна мішень для дезінформації та іноземного втручання.