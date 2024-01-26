Специалисты при Министерстве иностранных дел Германии обнаружили системную кампанию дезинформации, которая ведется в пользу России в соцсети Twitter (X), и в правительстве обеспокоены, что в перспективе возможно вмешательство в выборы.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в статье Spiegel.

В распоряжении редакции оказался непубличный доклад аналитиков из департамента стратегических коммуникаций МИД Германии, которые с помощью специального программного обеспечения исследовали огромный массив данных в Twitter в период с 20 декабря по 20 января.

Аналитики за этот месяц нашли более 50 тысяч аккаунтов, которые явно не принадлежат реальным лицам и вовлечены в скоординированные информационные кампании на немецком языке. В отдельные дни от этих ботов было около 200 000 твитов в сутки. При этом заметно, что их активность спадает в выходные и дни, которые в России являются праздничными.

Среди этих сообщений очень распространен нарратив о том, что Германия пренебрегает интересами своего населения, чтобы поддерживать Украину – боты от первого лица пишут о том, что "считают странным, что правительство делает больше для других стран, чем своих граждан".

При этом похоже, что кординаторы этой кампании "бьют в цель" по тому недовольству, которое есть у части немцев, и пытаются раздувать его. Специалисты считают, что цель кампании – подстрекать недовольство среди немцев, подорвать доверие к правительству, демократическому строю и СМИ. Немецкая помощь Украине является в этом приоритетной темой атак, разгоняют также нарратив о "поражении Украины" и "нашествии украинских беженцев".

Аналитики МИД считают, что за кампанией стоит Россия и ведется еще с 2022 года.

В ведомстве растет беспокойство, что такая массовая работа на платформе через ботов может реально повлиять на предстоящие выборы – и в Европарламент, и в трех федеральных землях.

Аналитики особенно обеспокоены тем, что большая часть кампании, похоже, полностью автоматизирована – боты из большой группы аккаунтов публикуют свои твиты примерно одновременно и одинаковыми темпами, что создает впечатление, что это как-то контролируется алгоритмами.

Кроме этого, координаторы кампании неоднократно создавали подделку первоисточника, чтобы потом с помощью ботов разносить нужные твиты на большую аудиторию. Так, например, в сентябре начали разгонять скриншот треда якобы с настоящей страницы Анналены Бербок с якобы ее заявлением, что "война в Украине закончится через три месяца". На самом деле тред является тщательным фотошопом, но фальсификаторов выдало в том числе то, что они использовали шаблон из русскоязычного интерфейса.

Так же иногда подделывают сообщения в авторитетных СМИ, приписывая им несуществующие новости и статьи, которые далее масштабно распространяют боты. Для этого создаются сайты-подделки, где очень точно копируют интерфейс настоящего СМИ и "воруют" для лживых новостей даже имена журналистов. Выдает их только доменный адрес, а чтобы бдительные люди не сразу это увидели, боты распространяют сокращенный линк.

Некоторые аккаунты в конце концов банят, но многие из них успешно продолжают "работать" дальше.

Находками поделились с профильным европейским центром "EU vs Disinfo".

Главный дипломат ЕС на днях заявил, что выборы 2024 года – главная мишень для дезинформации и иностранного вмешательства.

В США также считают, что Россия проводить информационные операции, чтобы перед выборами в разных странах Европы настроить общественное мнение против Украины.