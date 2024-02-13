Байден призвал на шесть недель установить перемирие в секторе Газы

Президент США Джо Байден заявил, что выступает за установление шестинедельного перемирия между Израилем и ХАМАС, чтобы дать возможность освободить захваченных боевиками заложников.

Заявление Байдена приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

После встречи с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме американский президент сказал, что такая пауза "принесла бы немедленный и длительный период спокойствия в Газе минимум на шесть недель, после чего мы могли бы использовать время для построения чего-то более прочного".

"Ключевые элементы соглашений уже на столе", – сказал Байден, добавив, что США "сделают все возможное, чтобы они реализовались".

Байден и Абдалла встретились на фоне растущего беспокойства относительно возможного наземного наступления Израиля на город Рафах, что грозит дальнейшим обострением напряженности, а также гуманитарного кризиса в регионе.

Байден сказал, что они с королем обсудили ситуацию в Рафахе и то, как доставить больше помощи в Газу.

В воскресенье Байден сказал израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху в телефонном разговоре, что, по его мнению, "военная операция в Рафахе не должна продолжаться без надежного и осуществимого плана" защиты и поддержки палестинцев, которые нашли там убежище.

По данным СМИ, глава Белого дома в частных разговорах пренебрежительно высказывается о Нетаньяху, однако не меняет политику США в отношении Израиля и Газы.