Байден закликав на шість тижнів встановити перемир'я в секторі Гази

Президент США Джо Байден заявив, що виступає за встановлення шеститижневого перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС, щоб дати можливість звільнити захоплених бойовиками заручників.

Заяву Байдена наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Після зустрічі з королем Йорданії Абдаллою II в Білому домі американський президент сказав, що така пауза "принесла б негайний і тривалий період спокою в Газі щонайменше на шість тижнів, після чого ми могли б використати час для побудови чогось більш міцного".

"Ключові елементи угод вже на столі", – сказав Байден, додавши, що США "зроблять все можливе, щоб вони реалізувалися".

Байден і Абдалла зустрілися на тлі зростаючого занепокоєння щодо можливого наземного наступу Ізраїлю на місто Рафах, що загрожує подальшим загостренням напруженості, а також гуманітарної кризи в регіоні.

Байден сказав, що вони з королем обговорили ситуацію в Рафаху і те, як доставити більше допомоги в Газу.

У неділю Байден сказав ізраїльському прем'єру Біньяміну Нетаньягу в телефонній розмові, що, на його думку, "військова операція в Рафаху не повинна продовжуватися без надійного і здійсненного плану" захисту і підтримки палестинців, які там знайшли прихисток.

За даними ЗМІ, глава Білого дому у приватних розмовах зневажливо висловлюється про Нетаньягу, однак не змінює політику США щодо Ізраїлю та Гази.