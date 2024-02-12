СМИ: Байден раздражен из-за Нетаньяху, обзывает его и жалуется на неуступчивость

Президент США Джо Байден в частных разговорах пренебрежительно высказывается о главе правительства Израиля Биньямина Нетаньяху, однако не меняет политику США в отношении Израиля и Газы.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

В недавних частных разговорах, некоторые из которых были с донорами предвыборной кампании, президент Байден выражал свое разочарование из-за неспособности убедить Израиль изменить военную тактику в секторе Газа.

По словам пяти источников, непосредственно знакомых с комментариями Байдена, американский президент называл премьер-министра Беньямина Нетаньяху главным препятствием.

Байден заявлял, что пытается заставить Израиль согласиться на прекращение огня, но Нетаньяху, по словам источников, пересказывающих слова главы Белого дома, "устраивает ему ад", и "с ним невозможно работать".

По словам собеседников, в последние недели Байден высказывался о Нетаньяху, которого он знает десятилетиями, с откровенностью, которая удивила некоторых людей из его окружения.

По словам источников, описания Байдена его отношений с Нетаньяху изобиловали презрительными упоминаниями о премьере Израиля как об "этом парне". По меньшей мере в трех недавних случаях Байден назвал Нетаньяху "засранцем".

Отвечая на вопрос о частных комментариях Байдена относительно Нетаньяху, представитель Совета национальной безопасности заявил, что между двумя лидерами царят уважительные отношения.

Израиль планирует наземную операцию в городе Рафах, на юге сектора Газа, где нашли убежище более миллиона палестинцев, перемещенных с севера.

Нетаньяху пообещал продолжать операцию, несмотря на то, что официальные лица США неоднократно публично выражали свое несогласие с ней, если Израиль не обеспечит безопасный проход для палестинского гражданского населения.

В воскресенье Байден сказал Нетаньяху в телефонном разговоре, что, по его мнению, "военная операция в Рафахе не должна продолжаться без надежного и осуществимого плана" защиты и поддержки палестинцев, которые там нашли убежище.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель также выразил обеспокоенность планами Израиля наступать на город Рафах из-за возможных последствий для гражданских.