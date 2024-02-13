Как скандал в Венгрии касательно помилования по делу о педофиле может задеть Украину

Внезапный скандал, жертвами которого уже стали президент Венгрии и экс-министр юстиции, стал, пожалуй, самым большим политическим вызовом для режима Виктора Орбана за 14 лет его непрерывного единоличного управления страной.

И хотя эта история не имеет связи с Украиной, из-за нее венгерский премьер станет опасным и может ударить, в том числе, по нашему государству, предупреждает директор Института Центральноевропейской Стратегии Дмитрий Тужанский в статье "Педофильский шок" Орбана. Почему венгерскую политику лихорадит и как это повлияет на Украину.

Вечером 10 февраля Венгрию всколыхнула новость об отставке президента Каталин Новак, избранной на должность менее 2 лет назад.

Почти синхронно с ней о политической отставке заявил еще один важный человек режима Орбана – экс-министр юстиции Юдита Варга. Она объявила, что уходит из публичной жизни, отказывается от депутатского мандата и от анонсированного первого номера списка партии власти Фидес в Европарламент.

Несмотря на формально разные статусы, и Новак, и Варга до недавнего времени были фаворитками венгерского премьера (почти как хорошо знакомый украинцам глава МИД Петер Сийярто).

Их карьеры похоронил скандал с помилованием заместителя директора детского дома в 12-тысячном городке Бичке (Bicske), что к западу от Будапешта. Тот находился за решеткой из-за того, что покрывал своего директора Яноша В., которого, в свою очередь, признали виновным в издевательствах сексуального характера над по меньшей мере 10 несовершеннолетними мальчиками.

Однако 27 апреля 2023 года Эндре К. оказался в списке 22 граждан Венгрии, которых помиловала президент Каталин Новак. По процедуре помилования нужна также подпись министра юстиции, поэтому руководитель Минюста дала "добро".

Именно поэтому сейчас они ушли с должностей, публично объявив, что в прошлом году допустили ошибку.

Об этом всем мог бы никто никогда не узнать, ведь процедура помилования предусматривает секретность. Впрочем, господин Эндре К даже после помилования, решил судиться, доказывая свою невиновность. Следовательно, в сентябре прошлого года его дело появилось в публичном доступе в другом производстве, а 2 февраля о нем написало венгерское оппозиционное либеральное издание 444 по подсказке одного из читателей.

И после этого, как говорится, "понеслось".

Важно понимать, что в Венгрии Орбана защита детей и семейных ценностей возведена в абсолют. Когда правящая команда, которая строит на этом свою идеологию, одновременно помилует приспешника педофила, то даже те избиратели, для кого поддержка Орбана стала религией – может задуматься, что что-то здесь не так.

Поэтому и полетели головы важных людей. Фавориток.

А вот кто разговорился, так это бывший муж Юдиты Варги, Петер Мадьяр, который заявил о своей отставке со всех государственных должностей почти одновременно с президентом Новак и бывшей женой. Но совсем по другим мотивам.

"Я не хочу ни минуты быть частью системы, в которой настоящие ответственные люди прячутся за женскими юбками", – заявил он одновременно с отставкой.

До недавнего времени о существовании Петера Мадьяра знали немногие, а теперь он стал героем антиорбановского движения.

На первый взгляд, это чисто внутренняя венгерская история. Однако, на самом деле последствия скандала для нас угрожающие.

Во-первых, с отставкой Каталин Новак Украина потеряла едва ли не единственного потенциального политического союзника в команде Виктора Орбана.

Во-вторых, после такого громкого скандала Орбану нужен реванш и громоотвод, и к сожалению, Украина может стать той беззащитной жертвой, на которой Орбан будет демонстрировать избирателю свою решимость.

Поэтому в ближайшее время стоит ожидать еще больше странных неприемлемых для нас заявлений вроде последнего, об Украине как буферной зоне, а также действий обеспокоенных венгерских фермеров. Потому что матрица действия Орбана неизменна: "в случае скандала генерируй новых врагов и перебрасывай внимание на них".

Подробнее – в материале Дмитрия Тужанского "Педофильский шок" Орбана. Почему венгерскую политику лихорадит и как это повлияет на Украину.