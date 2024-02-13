"Педофильский шок" Орбана. Почему венгерскую политику лихорадит и как это повлияет на Украину

Раптовий скандал, жертвами якого вже стали президентка Угорщини та ексміністерка юстиції, став, мабуть, найбільшим політичним викликом для режиму Віктора Орбана за 14 років його безперервного одноосібного управління країною.

І хоча Орбан наразі не відчуває загроза втрати влади, він навряд чи зможе вийти з цієї кризи сильнішим. Що саме по собі безпрецедентно.

Помилування угорською владою чоловіка, звинуваченого у посібництві педофілу, стало ударом по іміджу Орбана і відкрило простір для його критики навіть з боку учорашніх соратників.

І хоча ця історія не має зв’язку з Україною, через неї Віктор Орбан стане небезпечнішим і може вдарити, у тому числі, по нашій державі.

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Суботній землетрус

Ввечері 10 лютого Угорщину сколихнула новина про відставку президентки Каталін Новак, обраної на посаду менше 2 років тому.

Майже синхронно з нею про політичну відставку заявила ще одна важлива людина режиму Орбана – ексміністерка юстиції Юдіта Варга. Вона оголосила, що йде з публічного життя, відмовляється від депутатського мандату і від анонсованого першого номеру списку партії влади Фідес до Європарламенту

Попри формально різні статуси, і Новак, і Варга донедавна були фаворитками угорського прем’єра (майже як добре знайомий українцям очільник МЗС Петер Сійярто).

Їхні кар’єри поховав скандал з помилуванням заступника директора дитячого будинку в 12-тисячному містечку Бічке (Bicske), що на захід від Будапешта. Той перебував за ґратами через те, що покривав свого директора Яноша В., якого, своєю чергою, визнали винним у знущання сексуального характеру над щонайменше 10 неповнолітніми хлопчиками.

Однак 27 квітня 2023 року Ендре К. опинився у списку 22 громадян Угорщини, яких помилувала президентка Каталін Новак. За процедурою помилування потрібен також підпис міністра юстиції, тож керівниця Мін'юсту дала "добро".

Саме тому зараз вони пішли з посад, публічно оголосивши, що торік припустилися помилки.

Про це все міг би ніхто ніколи не дізнатися, адже процедура помилування передбачає секретність. Утім, пан Ендре К навіть після помилування, вирішив судитися, доводячи свою невинуватість. Відтак, у вересні минулого року його справа з’явилася у публічному доступі в іншому провадженні, а 2 лютого про неї написало угорське опозиційне ліберальне видання 444 за підказкою одного з читачів.

І після цього, як то кажуть, "понеслося".

Ця історія обурила громадськість настільки дійшло того, що Віктору Орбану довелося змусити своїх фавориток до звільнення. Ну тобто вони заявили, що йдуть з посади з власної волі, у найкращих традиціях демократії.

Хоча в Угорщині так зазвичай не роблять. Лише коли запахло справді смаженим.

Хто стоїть за помилуванням?

Вже після відставки Новак і Варги стало зрозуміло, що скандальне помилування не було випадковою помилкою.

Журналістські розслідування, яким варто довіряти, кажуть, що до скандального помилування причетний чинний голова Угорської реформатської церкви Золтан Балог – донедавна міністр людських ресурсів в уряді Орбана (відповідальний зокрема за освіту),

Золтан Балог не належить до близького оточення Віктора Орбана, але ось з Каталін Новак вони дуже близькі.

А ще з’ясувалося, офіс Варги спершу відмовився підписувати помилування звинуваченого у посібництві педофілу, але президентка наполягала на цьому, і Мін'юст погодився. Але що змусило Мін'юст змінити думку? Чи була Каталін Новак реальним ініціатором помилування, чи повідомила, що виконує виконувала чиюсь волю – можна лише здогадуватися. (Але у країні вже лунає питання - а кого? чи не канцелярії прем’єра?)

Важливо розуміти, що в Угорщині Орбана захист дітей та сімейних цінностей зведений в абсолют. Коли правляча команда, яка будує на цьому свою ідеологію, одночасно помилує поплічника педофіла, то навіть ті виборці, для кого підтримка Орбана стала релігією – може замислитися, що щось тут не так.

Тому й полетіли голови важливих людей. Фавориток.

А сам Віктор Орбан після різкої та категоричної заяви на початку цієї історії, тепер мовчить.

І водночас лунають натяки на те, що у відставку пішли не справжні ініціаторки історії.

Початок критики Орбана

А ось хто розговорився, так це колишній чоловік Юдіти Варги, Петер Мадяр, який заявив про свою відставку з усіх державних посад майже одночасно з президенткою Новак та колишньою дружиною. Але зовсім з інших мотивів..

"Я не хочу жодної хвилини бути частиною системи, в якій справжні відповідальні люди ховаються за жіночими спідницями", – заявив він одночасно з відставкою.

Донедавна про існування Петера Мадяра знали не багато людей, та й то - лише через історію їхнього розлучення навесні 2023 року, про яке тоді написали ЗМІ.

Тепер він став героєм антиорбанівського руху.

42-річний корпоративний юрист та дипломат походить з угорської еліти (серед родичів – експрезидент Угорщини та екссуддя Верховного Суду), і він збудував свою кар’єру як гвинтик режиму Орбана.

Однак з суботи 10 лютого Мадяр "прокинувся" та, публічно критикує та викриває правлячу команду. Корупція, зловживання владою, непотизм, прослуховування, мафіозність та клановість – Петер Мадяр розповідає деталі внутрішньої кухні режиму Орбана, про які насправді відомо усім, хто цікавиться внутрішньою політикою Угорщини.

Єдина відмінність: тепер що про це розповідає людина з системи.

Наразі складно зрозуміти мотиви пана Мадяра, і звідки в ньому стільки сміливості. Пікантності ситуації додає те, що Петер Мадяр є другом міністра-керівника адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергея Гуйяша.

І є припущення, що "антиорбанівська" риторика Петера Мадяра насправді є відлунням голосів інших членів владної команди, де є ті, кому набридло свавілля Орбана - адже ніхто не хоче стати наступною сакральною жертвою.

Що це значить для України

На перший погляд, це суто внутрішня угорська історія, яка не впливає на Україну. Понад те, з огляду на антирейтинг Віктора Орбана та його команди в Україні, багато хто зловтішатиметься.

Однак, насправді наслідки скандалу для нас загрозливі

По-перше, з відставкою Каталін Новак Україна втратила чи не єдиного потенційного політичного союзника в команді Віктора Орбана.

Новак була щирою у просуванні прозахідного та проукраїнського порядку денного (хоч їй і бракувало для цього впливу, і тому її успіх був обмеженим).

По-друге, після такого гучного скандалу Орбану потрібен реванш і громовідвід, і на жаль, Україна може стати тією беззахисною жертвою, на якій Орбан буде демонструвати виборцю свою рішучість.

Тим більше, що тимчасове потепління у відносинах Києва та Будапешту і без того почало "замерзати". Чого тільки варте абсурдне показове обурення Орбана словами українського міністра МЗС Дмитра Кулеби про те, що Орбан і Сійярто не проросійські, а проугорські.

Обурюватися на слова, які ти сам постійно повторюєш, і на яких наголошуєш як на своїй політичній візії, – це угорське ноу-хау.

Тож найближчим часом варто очікувати ще більше дивних неприйнятних для нас заяв на кшталт останньої, про Україну як буферну зону, а також дій стурбованих угорських фермерів. Бо матриця дії Орбана незмінна: "у разі скандалу генеруй нових ворогів і перекидай увагу на них"

Через це особиста зустріч лідерів України та Угорщини може перетворитися на далеку мрію. Нічого особистого, Віктор Орбан просто рятує свій рейтинг.

Автор: Дмитро Тужанський,

директор Інституту Центральноєвропейської Стратегії