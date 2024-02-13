Як скандал в Угорщині щодо помилування у справі про педофіла може зачепити Україну

Раптовий скандал, жертвами якого вже стали президентка Угорщини та ексміністерка юстиції, став, мабуть, найбільшим політичним викликом для режиму Віктора Орбана за 14 років його безперервного одноосібного управління країною.

І хоча ця історія не має зв’язку з Україною, через неї угорський прем’єр стане небезпечнішим і може вдарити, у тому числі, по нашій державі, попереджає директор Інституту Центральноєвропейської Стратегії Дмитро Тужанський в статті "Педофільський землетрус" Орбана. Чому угорську політику лихоманить і як це вплине на Україну.

Ввечері 10 лютого Угорщину сколихнула новина про відставку президентки Каталін Новак, обраної на посаду менше 2 років тому.

Майже синхронно з нею про політичну відставку заявила ще одна важлива людина режиму Орбана – ексміністерка юстиції Юдіта Варга. Вона оголосила, що йде з публічного життя, відмовляється від депутатського мандату і від анонсованого першого номеру списку партії влади Фідес до Європарламенту.

Попри формально різні статуси, і Новак, і Варга донедавна були фаворитками угорського прем’єра (майже як добре знайомий українцям очільник МЗС Петер Сійярто).

Їхні кар’єри поховав скандал з помилуванням заступника директора дитячого будинку в 12-тисячному містечку Бічке (Bicske), що на захід від Будапешта. Той перебував за ґратами через те, що покривав свого директора Яноша В., якого, своєю чергою, визнали винним у знущання сексуального характеру над щонайменше 10 неповнолітніми хлопчиками.

Однак 27 квітня 2023 року Ендре К. опинився у списку 22 громадян Угорщини, яких помилувала президентка Каталін Новак. За процедурою помилування потрібен також підпис міністра юстиції, тож керівниця Мін'юсту дала "добро".

Саме тому зараз вони пішли з посад, публічно оголосивши, що торік припустилися помилки.

Про це все міг би ніхто ніколи не дізнатися, адже процедура помилування передбачає секретність. Утім, пан Ендре К навіть після помилування, вирішив судитися, доводячи свою невинуватість. Відтак, у вересні минулого року його справа з’явилася у публічному доступі в іншому провадженні, а 2 лютого про неї написало угорське опозиційне ліберальне видання 444 за підказкою одного з читачів.

І після цього, як то кажуть, "понеслося".

Важливо розуміти, що в Угорщині Орбана захист дітей та сімейних цінностей зведений в абсолют. Коли правляча команда, яка будує на цьому свою ідеологію, одночасно помилує поплічника педофіла, то навіть ті виборці, для кого підтримка Орбана стала релігією – може замислитися, що щось тут не так.

Тому й полетіли голови важливих людей. Фавориток.

А ось хто розговорився, так це колишній чоловік Юдіти Варги, Петер Мадяр, який заявив про свою відставку з усіх державних посад майже одночасно з президенткою Новак та колишньою дружиною. Але зовсім з інших мотивів..

"Я не хочу жодної хвилини бути частиною системи, в якій справжні відповідальні люди ховаються за жіночими спідницями", – заявив він одночасно з відставкою.

Донедавна про існування Петера Мадяра знали не багато людей, а тепер він став героєм антиорбанівського руху.

На перший погляд, це суто внутрішня угорська історія. Однак, насправді наслідки скандалу для нас загрозливі.

По-перше, з відставкою Каталін Новак Україна втратила чи не єдиного потенційного політичного союзника в команді Віктора Орбана.

По-друге, після такого гучного скандалу Орбану потрібен реванш і громовідвід, і на жаль, Україна може стати тією беззахисною жертвою, на якій Орбан буде демонструвати виборцю свою рішучість.

Тож найближчим часом варто очікувати ще більше дивних неприйнятних для нас заяв на кшталт останньої, про Україну як буферну зону, а також дій стурбованих угорських фермерів. Бо матриця дії Орбана незмінна: "у разі скандалу генеруй нових ворогів і перекидай увагу на них".

Докладніше – у матеріалі Дмитра Тужанського "Педофільський землетрус" Орбана. Чому угорську політику лихоманить і як це вплине на Україну.