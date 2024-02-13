Отставание Байдена от Трампа сократилось, несмотря на скандальный отчет о памяти президента

После публикации доклада специального советника, который ставит под сомнение остроту ума действующего президента Джо Байдена, опросы показывают, что разрыв между ним и его потенциальным соперником на выборах Дональдом Трампом – не слишком значительный.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Reuters/Ipsos, пишет "Европейская правда".

Трамп получил поддержку 37% респондентов, тогда как Байден – 34%. При этом погрешность в опросе составляет 2,9%. Примечательно, что опрос прошлого месяца показал, что Трамп лидировал с перевесом в 6 процентных пунктов.

Кроме того, около 10% опрошенных заявили, что планируют голосовать за других кандидатов, тогда как 12% заявили, что не будут голосовать вообще. Еще 8% отказались отвечать.

Социологический опрос проводили всего через несколько дней после того, как специальный советник Роберт Гур опубликовал 388-страничный отчет, в котором назвал президента "пожилым человеком с плохой памятью".

Он также показал, что одной из потенциальных серьезных политических проблем, с которыми сталкивается Трамп, являются четыре уголовных преследования, продолжающиеся против него.

Каждый четвертый республиканец и около половины независимых респондентов заявили, что не будут голосовать за Трампа, если суд присяжных признает его виновным в совершении тяжкого преступления.

Опрос ABC News/Ipsos, проведенный после обнародования доклада спецпрокурора, показал, что 86% американцев считают Байдена слишком старым, чтобы оставаться на посту.

При этом больше половины – или 59% – считают, что и Байден, и Трамп слишком стары.

Вице-президент США Камала Харрис заявила в интервью на прошлой неделе, на фоне беспокойства относительно возраста президента Джо Байдена, что готова к потенциальному президентству.