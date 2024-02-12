Большинство американцев считают, что Байден уже слишком почтенного возраста для 2-го срока

Подавляющее большинство американцев считают, что действующий президент Джо Байден уже слишком почтенного возраста для того, чтобы баллотироваться на вторую каденцию.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

По результатам опроса, проведенного ABC News/Ipsos 9-10 февраля, 86% респондентов считают, что Байден в свои 81 уже слишком почтенного возраста для того, чтобы избираться на второй срок.

59% опрошенных считают, что это касается и Байдена, и Дональда Трампа, которому 77.

При этом, 27% ответили, что разделяют такое мнение только в отношении Джо Байдена, тогда как только в отношении Трампа – 3%.

Всего опросили 528 совершеннолетних респондентов, возможная погрешность составляет 4,5 процентных пункта.

Опрос провели в последующие дни после публикации доклада, где спецсоветник Министерства юстиции Роберт Гур упомянул, что Байден страдает провалами в памяти.

Белый дом резко раскритиковал доклад, а сам Байден эмоционально заявил, что с его "памятью все в порядке".