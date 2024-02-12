"Готова служить": Вице-президент США отреагировала на беспокойство о возрасте Байдена

Вице-президент США Камала Харрис заявила в интервью на прошлой неделе, на фоне беспокойства относительно возраста президента Джо Байдена, что готова к потенциальному президентству.

Об этом Харрис сказала в интервью Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".

"Я готова служить. В этом нет никаких сомнений", – сказала Харрис в ответ на вопрос о том, как ей удастся убедить избирателей в том, что она готова к президентской должности.

Харрис отметила, что те, кто видит ее работу, полностью осознают ее "способность к лидерству".

Интервью было взято за несколько дней до того, как доклад специального советника вызвал новые вопросы о возрасте и умственных способностях Джо Байдена.

Специальный советник Роберт Гур решил не выдвигать обвинения против президента в ненадлежащем обращении с секретными документами, но в своем отчете о расследовании назвал Байдена "пожилым человеком с плохой памятью".

Байден отреагировал на это на напряженной пресс-конференции, защищая свою память и психическую пригодность быть президентом еще один срок.

У избирателей США все больше появляются беспокойства относительно того, стоит ли 81-летнему Байдену переизбираться на второй срок. Главному конкуренту Байдена в президентской гонке от Республиканской партии, бывшему президенту Трампу, 77 лет.

Опрос ABC News/Ipsos, проведенный после обнародования доклада спецпрокурора, показал, что 86% американцев считают Байдена слишком старым, чтобы оставаться на посту.

В то же время больше половины – или 59% – считают, что и Байден, и Трамп слишком стары.

59-летняя Харрис ранее заявляла, что готова стать президентом, "если потребуется".

Впрочем, рейтинг одобрения Харрис еще ниже, чем у президента Байдена.