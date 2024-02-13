Экс-подчиненный раскритиковал Трампа из-за НАТО: У него "любовная связь" с Путиным

Бывший директор по коммуникациям Дональда Трампа Энтони Скарамуччи пошутил, что бывший президент находится в "любовной связи" с президентом России Владимиром Путиным после последних скандальных заявлений экс-президента по НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Hill.

"У него любовная связь с Владимиром Путиным, и я не думаю, что кто-то на Западе ... западное руководство понимает эту любовную связь", – сказал Скарамуччи в интервью CNN во вторник.

"Я не думаю, что кто-то в спецслужбах понимает эту любовную интрижку, потому что Владимир Путин призвал к объективному присоединению республик бывшего Советского Союза", – добавил Скарамуччи.

Скарамуччи указал на войну России с Украиной и заявил, что США "имеют обязательства перед украинцами".

Скарамуччи, который работал в предвыборной команде Трампа и в течение 11 дней в Белом доме, прежде чем был уволен тогдашним президентом, повторил своё предупреждение о том, что второй срок Трампа "навредит рядовому гражданину" в Америке и приведёт к новым войнам.

Экс-президент США и лидер на номинацию от республиканцев на выборах Дональд Трамп усилил свою критику НАТО относительно уровня помощи Украине.

Во время митинга в Южной Каролине Трамп вспомнил, как во времена своего президентства угрожал "поощрить Россию" напасть на одного из членов НАТО, которые не выполняют финансовые обязательства перед Альянсом.

Во время митинга в Южной Каролине Трамп вспомнил, как во времена своего президентства угрожал "поощрить Россию" напасть на одного из членов НАТО, которые не выполняют финансовые обязательства перед Альянсом.

Эти слова вызвали резкую реакцию Белого дома, генсека НАТО и многих европейских столиц.