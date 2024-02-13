Експідлеглий розкритикував Трампа через НАТО: У нього "любовний зв’язок" з Путіним

Колишній директор із комунікацій Дональда Трампа Ентоні Скарамуччі пожартував, що колишній президент перебуває у "любовному зв’язку" з президентом Росії Владіміром Путіним після останніх скандальних заяв експрезидента щодо НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Hill.

"У нього любовний зв’язок з Владіміром Путіним, і я не думаю, що хтось на Заході... західне керівництво розуміє цей любовний зв'язок", – сказав Скарамуччі в інтерв'ю CNN у вівторок.

"Я не думаю, що хтось у спецслужбах розуміє цю любовну інтрижку, тому що Владімір Путін закликав до об'єктивного приєднання республік колишнього Радянського Союзу", – додав Скарамуччі.

Скарамуччі вказав на війну Росії з Україною і заявив, що США "мають зобов'язання перед українцями".

Скарамуччі, який працював у передвиборчій команді Трампа і протягом 11 днів у Білому домі, перш ніж був звільнений тодішнім президентом, повторив своє попередження про те, що другий термін Трампа "зашкодить пересічному громадянину" в Америці і призведе до нових воєн.

Експрезидент США та лідер на номінацію від республіканців на виборах Дональд Трамп посилив свою критику НАТО щодо рівня допомоги Україні.

Під час мітингу в Південній Кароліні Трамп згадав, як за часів свого президентства погрожував "заохотити Росію" напасти на одного з членів НАТО, які не виконують фінансові зобов’язання перед Альянсом.

Ці слова викликали різку реакцію Білого дому, генсека НАТО і багатьох європейських столиць.