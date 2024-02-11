Трамп рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них

Бывший президент США Дональд Трамп вспомнил, как он находясь на посту угрожал "поощрить Россию" напасть на одного из членов НАТО, которые не выполняют финансовые обязательства перед Альянсом.

Об этом он сказал во время выступления на митинге в Южной Каролине, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

По словам Трампа, однажды он сказал одному из лидеров НАТО, что не будет защищать страну, которая не платит взносы, если она подвергнется нападению со стороны России, и "будет поощрять ее (Россию – ред.) делать все, что она, черт возьми, пожелает".

Трамп вспомнил, что лидер "большой страны" представил гипотетическую ситуацию, в которой он не выполняет свои финансовые обязательства в рамках НАТО и подвергается нападению со стороны РФ.

Экс-президент США добавил, что упомянутый им лидер спросил у него, придут ли США на помощь его стране в таком случае.

"Я сказал: "Вы не заплатили? Вы нарушили закон?"... "Нет, я не буду защищать вас, на самом деле я буду поощрять их делать все, что они захотят. Вы должны заплатить", – рассказал Трамп.

Напомним, в начале января еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассказал, как Дональд Трамп на посту президента США заявил еврочиновникам, что Штаты выйдут из НАТО и что Европа не должна рассчитывать на помощь в случае войны.

В ответ Трамп заявил, что страны НАТО начали тратить "миллиарды и миллиарды" долларов на коллективную оборону после его угроз.