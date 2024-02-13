Советник Трампа предлагает наказывать членов НАТО, которые не тратят 2% ВВП на оборону

Ведущий советник по национальной безопасности вероятного кандидата в президенты США Дональда Трампа Кит Келлог предлагает вводить ограничения в отношении членов НАТО, которые не тратят достаточно на оборону.

Об этом он заявил в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда".

Кэллог, который в администрации Доанальда Трампа некоторое время возглавлял Совет национальной безопасности, предлагает в случае недостаточных оборонных расходов лишать членов НАТО коллективной защиты, предусмотренной статьей 5 Североатлантического договора.

"Там, откуда я родом, альянсы имеют значение. Но если вы собираетесь быть частью альянса, делайте вклад в альянс, будьте частью альянса", – пояснил он.

В дополнение к потере защиты НАТО по статье 5, сказал Келлог, возможны и другие, менее строгие санкции – например исключение из совместных учений или ресурсов вооружения.

"Если президент Трамп будет переизбран, сразу после выборов я отдам всем то, что мы называем предупредительным приказом. Я бы, пожалуй, сказал, что это то, к чему мы собираемся идти, чтобы позволить им (членам НАТО. – Ред.) подготовиться и обсудить этот вопрос в июне", – добавил советник Трампа.

Он допустил, что в будущем НАТО может стать "многоуровневым альянсом", в котором некоторые члены будут пользоваться большей защитой на основе соблюдения ими основополагающих статей Североатлантического договора.

Дискуссии о будущем Альянса активизировались после того, как экс-президент США и лидер на номинацию от республиканцев на выборах Дональд Трамп усилил свою критику НАТО относительно уровня помощи Украине.

Во время митинга в Южной Каролине Трамп вспомнил, как во времена своего президентства угрожал "поощрить Россию" напасть на одного из членов НАТО, которые не выполняют финансовые обязательства перед Альянсом. Эти слова вызвали резкую реакцию Белого дома, генсека НАТО и многих европейских столиц.