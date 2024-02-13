Радник Трампа пропонує карати членів НАТО, які не витрачають 2% ВВП на оборону

Провідний радник з національної безпеки імовірного кандидата в президенти США Дональда Трампа Кіт Келлог пропонує запроваджувати обмеження щодо членів НАТО, які не витрачають достатньо на оборону.

Про це він заявив в інтерв’ю Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Келлог, який в адміністрації Доанальда Трампа певний час очолював Раду національної безпеки, пропонує в разі недостатніх оборонних витрат позбавляти членів НАТО колективного захисту, передбаченого статтею 5 Північноатлантичного договору.

"Там, звідки я родом, альянси мають значення. Але якщо ви збираєтеся бути частиною альянсу, робіть внесок в альянс, будьте частиною альянсу", – пояснив він.

На додаток до втрати захисту НАТО за статтею 5, сказав Келлог, можливі й інші, менш суворі санкції – наприклад виключення зі спільних навчань або ресурсів озброєння.

"Якщо президент Трамп буде переобраний, одразу після виборів я віддам усім те, що ми називаємо попереджувальним наказом. Я б, мабуть, сказав, що це те, до чого ми збираємось йти, щоб дозволити їм (членам НАТО. – Ред.) підготуватись і обговорити це питання в червні", – додав радник Трампа.

Він допустив, що в майбутньому НАТО може стати "багаторівневим альянсом", в якому деякі члени користуватимуться більшим захистом на основі дотримання ними основоположних статей Північноатлантичного договору.

Дискусії про майбутнє Альянсу активізувались після того, як експрезидент США та лідер на номінацію від республіканців на виборах Дональд Трамп посилив свою критику НАТО щодо рівня допомоги Україні.

Під час мітингу в Південній Кароліні Трамп згадав, як за часів свого президентства погрожував "заохотити Росію" напасти на одного з членів НАТО, які не виконують фінансові зобов’язання перед Альянсом. Ці слова викликали різку реакцію Білого дому, генсека НАТО і багатьох європейських столиць.