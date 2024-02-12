Глава Пентагона попал в отделение интенсивной терапии

Министр обороны США Ллойд Остин был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида для обследования из-за симптомов, указывающих на острую проблему с мочевым пузырем.

Об этом говорится в заявлении представителя Пентагона Пата Райдера, сообщает "Европейская правда".

Остин попал в больницу накануне. Он передал свои обязанности заместителю Кэтлин Хикс, которая уже приступила к их выполнению.

В заявлении представитель Пентагона подчеркнул, что председатель Объединенного комитета начальников штабов, Белый дом и Конгресс были проинформированы о госпитализации Остина.

Кроме того, заявление о состоянии здоровья Остина сделал Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, в котором проинформировал, что ночью после ряда тестов глава Пентагона был переведен в отделение интенсивной терапии для поддерживающей терапии и тщательного наблюдения.

Врачи добавляют, что не могут сказать, как долго Остин будет находиться в больнице, однако отметили, что текущая проблема с мочевым пузырем не повлияет на его ожидаемое полное выздоровление от рака.

В медицинском центре отметили, что прогноз Остина по лечению рака остается благоприятным.

Как известно, Остин с 1 января находился в больнице из-за осложнений после операции. В Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида объявили, что у Остина был диагностирован рак простаты.

После этого в США возникла значительная огласка вокруг госпитализации главы Пентагона из-за того, что Байден и высшие должностные лица администрации Белого дома первое время даже не знали, что Остин в больнице.

15 января Ллойда Остина выписали из больницы, а 29 января он вернулся в Пентагон.