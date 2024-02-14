Кэмерон посетит Болгарию и Польшу: будет говорить о поддержке Украины

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон посетит Болгарию и Польшу, чтобы усилить поддержку Украины и способствовать борьбе с нелегальной миграцией.

Об этом объявила пресс-служба британского МИД, сообщает "Европейская правда".

"Демонстрируя поддержку ключевым союзникам по НАТО, он продолжит работу над увеличением оборонного производства и усилением поддержки Украины", – говорится в сообщении.

В британском МИД отметили, что тема Украины будет ключевой в повестке дня всего визита Кэмерона.

В частности, он будет обсуждать, как усилить Украину в войне сейчас, обеспечить ее победу, если РФ продолжит боевые действия, и заложить фундамент долгосрочного будущего Украины.

Также во время визита британский министр затронет проблему нелегальной миграции. В частности, он посетит офицеров Пограничных сил в Софии, чтобы понять, как британско-болгарское сотрудничество препятствует поставке небольших лодок и других частей, предназначенных для нелегального пересечения границы.

Считается, что до 50% всех мигрантов, которые используют Балканы как миграционный маршрут в Европу, проходят через Болгарию.

Кэмерон ранее заявлял, что Британия должна сделать все возможное, чтобы сплотить другие страны в поддержку Украины в захватнической войне, которую против нее ведет РФ.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Запад должен обеспечить поражение России в Украине, иначе рискует подвергнуться нападению со стороны диктаторских режимов, таких как Китай.