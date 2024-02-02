Глава Минобороны Британии объяснил, почему Запад должен обеспечить поражение РФ в Украине

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Запад должен обеспечить поражение России в Украине, иначе рискует подвергнуться нападению со стороны диктаторских режимов, таких как Китай.

Как сообщает "Европейская правда", об этом британский министр сказал в интервью The Telegraph.

По его словам, "режимы, которые не верят в демократию", наблюдают за войной в Украине и могут начать атаковать западные государства, если решат, что у них "иссяк запас прочности".

Говоря о поездке в Вашингтон на этой неделе, где он встретился со своим американским коллегой Ллойдом Остином и Энтони Блинкеном, государственным секретарем США, Шаппс сказал, что Запад должен "очень, очень четко осознать, что это экзистенциальная проблема" и речь идет не только об Украине.

"Все смотрят – иранцы смотрят. Неужели у нас просто иссякнут силы, лопнет терпение и мы просто уйдем прочь? Китай будет наблюдать в Индо-Тихоокеанском регионе, Северная Корея будет наблюдать. Для наших собственных национальных интересов, и, безусловно, для западного цивилизованного мира, жизненно важно, чтобы Украина была успешной в своей собственной стране", – подчеркнул министр.

Напомним, министр обороны Великобритании Грант Шаппс в речи 16 января объявил о начале новой эры – эры предвоенного мира.

А председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, призвал к трансформации боеспособности Альянса в эпоху непредсказуемости, в которой может случиться "что угодно"