От Грузии на Мюнхенскую конференцию поедут две отдельные делегации

Команда президента Грузии и правительства, которые в оппозиции друг к другу, поедут на Мюнхенскую конференцию по безопасности отдельными делегациями.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

В администрации Саломе Зурабишвили подтвердили, что президент получила официальное приглашение на конференцию. По данным оппозиционного телеканала Formula, делегация Зурабишвили уже отправилась в Германию.

От правительства должна ехать отдельная делегация, возглавляемая министром иностранных дел Давидом Дарчиашвили. В прошлом году ее возглавлял премьер, на этот раз изменение объяснили тем, что новый глава правительства Ираклий Кобахидзе готовится к визиту в Брюссель.

В правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что Саломе Зурабишвили своей поездкой в Мюнхен "продолжает практику нарушения Конституции".

В 2023 году "Мечта" уже пыталась объявить ей импичмент за визиты в западные страны без согласования правительства, но на это партии не хватало голосов.

В октябре в Грузии состоятся парламентские выборы, после которых нового президента будет выбирать коллегия выборщиков.

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